Метастазы научились подавлять «в зародыше»

Самый смертельный аспект рака — метастазирование, в результате которого раковые клетки распространяются по всему организму. Однако теперь молекулярные биологи из Базельского университета (Швейцария) выявили вещества, которые подавляют образование метастазов.Ранее уже было известно, что в крови онкологических пациентов можно обнаружить циркулирующие опухолевые клетки (ЦОК) — это раковые клетки, которые покидают первичную опухоль и попадают в кровоток с дальнейшей целью распространения метастазов. Кластеры или объединения ЦОК являются по сути предшественниками метастазов — они имитируют некоторые свойства эмбриональных стволовых клеток, в том числе их способность пролиферировать (делиться), сохраняя при этом способность к образованию тканей.Исследовательская группа сделала заключение, что образование кластеров ЦОК провоцирует ключевые эпигенетические изменения, которые облегчают процесс метастазирования. Ученые также доказали, что эти эпигенетические модификации могут быть полностью обратимы при диссоциации кластеров.Важно было найти ахиллесову пяту для разрушения дружных рядов циркулирующих опухолевых клеток. В поисках вещества, которое вызвало бы диссоциацию, специалисты проверили 2486 одобренных FDA соединений, используемых по различным показаниям. Искомое было найдено. Некоторые ингибиторы Na+/K+ -АТФ-азы обеспечили распад кластеров ЦОК. Как следствие, произошло эпигенетическое ремоделирование и предотвращение образования новых метастазов у пациентов с раком молочной железы. В настоящее время исследователи работают над следующим шагом, который заключается в проведении более масштабных клинических испытаний на людях.