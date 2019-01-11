Домашние способы выведения опасных токсинов из организма

Ежедневно из окружающей среды в организм человека поступают токсины, которые портят здоровье, вызывают воспаления, расстройства и заболевания. Поэтому так важно очищать свой организм регулярно. А помогут в этом баня, массаж, промывание желудка, обертывания грязью и не только.При наличии токсинов в организме он начинает реагировать. Кожа становится сухой или слишком проблемной, появляются мигрень, хроническая усталость, аллергия, жажда, аппетит ухудшается, волосы активно выпадают, ногти становятся ломкими, кожа стареет, а защитные функции организма ослабляются. Достаточно лишь прислушаться к своему организму, чтобы понять: ему необходима помощь.Шлаки вызывают головную боль, бессонницу, метеоризм, неприятный запах изо рта, раздражительность, быструю утомляемость, сыпь, угри, нарушения артериального давления. Токсины крайне необходимо выводить из своего организма. Иначе это чревато самыми опасными расстройствами и даже смертельными болезнями.Чистка углеводная. Такой способ очищения необходимо делать несколько раз в год на протяжении пятнадцати дней подряд. Такую чистку следует повторять каждые две или три недели и делать разгрузочные дни.Первые три дня рацион питания должен быть минимальным. При этом кушать следует по три или четыре раза в сутки. Никакой жареной, соленой и сладкой пищи не должно быть в меню. Наилучший выбор – это свежие овощи, кисломолочные продукты, нежирное постное мясо, а также овсянка.Четвёртый день – это чистка травами, которые обладают желчегонным эффектом. Рацион должен состоять только из кефира, смешанного с тёртыми яблоком и морковью. По желанию можно добавить мёд. Из перекусов можно только бананы.На пятый, шестой и седьмой дни питание должно быть таким же, как и в первые три дня. На этом первый этап очистки организма завершается.Чистка продуктами питания. Следует начать с касторового масла. На один килограмм веса положено пять граммов масла. Его необходимо выпить залпом, предварительно разогрев на водяной бане до приемлемой к употреблению температуры. Если появится тошнота, не стоит переживать – это нормально.Далее в течение пяти часов нельзя ничего кушать. Так как такой способ опасный, сначала необходимо обязательно проконсультироваться с врачом.Очистят организм также отруби, льняное семя, вода, кефир и каши.