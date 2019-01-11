Целую кучу лекарств можно заменить обычной крапивой

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При слове крапива у многих людей инстинктивно рождается ощущение неприязни. Однако это растение, которое так часто жжет кожу, представляет огромную пользу для нашего здоровья.Начнем с того, что крапива богата витаминами А, B2, C, D и K, а также важнейшими антиоксидантами, аминокислотами и хлорофиллом. Крапива - это отличный источник кальция, калия, йода, магния и железа. Ее побеги традиционно используются при борьбе с проблемами при мочеиспускании и камнями в почках. Крапивой лечат больные суставы, это прекрасный диуретик. Данное растение, которое можно встретить почти на каждом дачном участке, настоящая кладезь лекарственных свойств. Крапива обладает противовоспалительными, анальгезирующими, противоревматическими, антиконвульсионными, антигистаминными и даже гипотензивными свойствами, то есть способностью снижать артериальное давление.Вам этого мало? В каждой чашке крапивы ошеломительные 1 790 международных единиц витамина А, что в три раза превышает рекомендованную суточную дозу. Крапивой можно лечить усталость и анемию благодаря тому, что в этом растении много железа и хлорофилла. Великолепное лекарство от инфекций мочевыводящей системы, артритов и подагры как при внутреннем приеме, так и при наружном применении. Крапива помогает даже при доброкачественной гиперплазии простаты - состоянии, которое вызывает увеличение предстательной железы чуть ли не у половины всех мужчин с годами. Хотя это и не рак, представители сильного пола испытывают серьезный дискомфорт, так как процесс мочеиспускания у них нарушается.Крапива уменьшает симптомы сенной лихорадки и аллергии. Некоторые исследования связали лечение крапивой с облегчением симптомов насморка и зуда в глазах. В ходе одного из исследований 57% участников заявили о том, что крапива избавила их от аллергии, а 48% признали, что это растение в борьбе с аллергией эффективнее традиционных лекарств. Наконец, более 2000 лет подряд крапиву используют для остановки кровотечений.