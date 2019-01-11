Как быстро отличить грипп от простуды

Уверены ли вы в том, что столкнулись с гриппом или это обычная простуда? Врачи рассказали, каким образом поставить правильный диагноз.Кашель, насморк, забитый нос и усталость - всё это симптомы, как простуды, так и гриппа. Между тем, данные болезни имеют разное происхождение и протекают несколько по-разному. Каким же образом их можно отличить? В первую очередь, врачи предлагают искать не общие симптомы, а те признаки заболеваний, которые характерны только для них одних.При гриппе и простуде действительно наблюдаются кашель и насморк. Но простуда при этом начинает проявлять себя постепенно, а не резко. Она сопровождается забитым носом или сильным насморком, длится ощутимо меньше времени и протекает менее тяжело. Грипп, в свою очередь, наносит резкий удар по здоровью, то есть его симптомы проявляются очень быстро. Именно грипп сопровождается повышенной температурой, головной болью, ознобом, а также болью в других частях тела. Если все эти симптомы проявились у вас быстро (порой за считанные часы), то можете не сомневаться в том, что вы столкнулись именно с гриппом. Отметим, что обе эти болезни, как правило, не требуют никакого специфического лечения кроме постельного режима, употребления большого количества жидкости и тепла. Простуда длится в среднем около 5 дней, грипп может продолжаться от 7 до 10 дней. Наблюдения показывают, что применение лекарств, которые продвигаются как препараты от простуды и гриппа, даже чуть увеличивает продолжительность обеих болезней, так как подавляет иммунитет.Но проблема заключается в том, что тяжёлый грипп может перерасти в пневмонию или какие-либо другие опасные инфекции. Именно поэтому важно наблюдать за своими симптомами или состоянием близкого человека (особенно ребенка!), который столкнулся с этой болезнью. И если вы замечаете головокружения, одышку или боли в груди, то лучше обратиться за помощью к врачам.