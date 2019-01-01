Гистамин может помочь при деменции?
Ученые из Университета Токио провели эксперимент, в ходе которого 38 взрослым дали средство, повышающее уровень гистамина в мозге, и это помогло добровольцам лучше воспроизводить в памяти предметы, которые они видели за несколько дней до этого.
Считается, что гистамин активизирует нервную сигнальную активность в зоне мозга, отвечающей за хранение воспоминаний.
Ученые давали участникам исследования бетагистин мезилат – спазмолитик, который увеличивает количество гистамина в мозге. Дозировка превышала стандартную терапевтическую в 7 раз.
В итоге это позволяло улучшить память тем, у кого она изначально была слабой. Однако у индивидов с изначально хорошей памятью наблюдался обратный эффект. К тому же, положительный эффект пропадал на 29 день.
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