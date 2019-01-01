Медики подсказали, какая специя может защитить от рака груди

Также выявлено, что куркума может помогать в лечении рака кожи.Куркума - приправа, добавляющая пище желтый цвет. Исследования показали, что куркумин (основной химический компонент куркумы) имеет ряд ценных свойств.В частности, куркумин может играть вспомогательную роль в профилактике болезни Альцгеймера - он запускает процесс выработки белка, который борется с поражением мозга свободными радикалами. Кроме того, выявлено, что куркумин может помогать в лечении рака кожи.В исследовании, проведенном учеными из Центра рака им. Андерсена при Техасском университете (США), куркумин вводили в пораженные меланомой линии клеток, стимулировало гибель злокачественных клеток в опухолях. Также есть основания полагать, что куркумин препятствует развитию рака груди. Об этом выразительно свидетельствуют, в частности, опыты на мышах, проведенные в том же Техасском университете.Сейчас ученые активно изучают и другие потенциальные терапевтические свойства куркумина - в частности, по лечению множественной миеломы и рака поджелудочной железы, а также профилактики рака ротовой полости.Кроме того, в одном из британских университетов начато исследование влияния куркумы на рак желудочно-кишечного тракта.