В сильные морозы нужно избегать стрессов

Любые стрессы, как физиологические, так и эмоциональные, могут особенно сильно подорвать самочувствие и здоровье, когда погода резко меняется и столбик термометра серьезно падает. Стрессом для организма в период сильных морозов может быть даже физическая активность, сообщила врач Виктория Савицкая.Тем, кто занимается спортом, медик посоветовала заменить йогой или несложными упражнениями в комфортной домашней обстановке занятия в тренажерном зале или силовой фитнес. В сильные морозы нужно избегать любых перегрузок, но простые упражнения позволительны: они способствуют синтезу гормона эндорфина, повышающего настроение, что зимой необходимо всем, отметила врач.Также, по мнению медика, во время сильных морозов и очень холодной погоды следует оградить себя от других источников стресса.«Ограничьте себя от всех стрессовых факторов хотя бы на несколько дней, не щекочите себе нервы и не смотрите фильмы ужасов, не общайтесь с неприятными людьми. Не ходите по распродажам, если расстраиваетесь из-за того, что не на все хватает денег и так далее», - сказала Савицкая.Особенно важно ощущение комфорта для людей, склонных к резким скачкам артериального давления. Тем, кто страдает от подобных проблем, врач порекомендовала несколько раз в течение дня принимать горизонтальное положение, расслабляться и в таком положении проводить хотя бы 10 минут.Также медик порекомендовала выполнять в неустойчивую погоду с перепадами температуры и давления выполнять простой массаж воротниковой зоны – оно помогает при общем недомогании, головных болях и головокружениях, а также поднимает настроение.