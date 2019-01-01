Еда для глаз: как питаться, чтобы сохранить зрение

Сложно представить современного человека без использования гаджетов и компьютера. Всё это неизбежно приводит к усталости глаз, ухудшению зрения. Но ситуацию можно исправить — достаточно подобрать грамотное питание. О том, как следует питаться, чтобы сохранить зрение, расскажем в материале.Одним из самых важных условий сохранения зрения является правильное питание. За счёт еды, которую мы потребляем, можно улучшить функции глаз. Здоровое питание основано на соблюдении определённых принципов.Во-первых, нужно проявлять умеренность в еде.Во-вторых, следует использовать полноценную, сочетаемую, легкоусваиваемую и разнообразную пищу.В-третьих, обязательно включить в свой рацион еду с витаминами А, Е, В и С. Дефицит этих компонентов может привести к проблемам не только с глазами, но и другими органами.Основываясь на озвученных выше принципах, можно назвать ряд продуктов, которые богаты витаминами А, С и Е. Так, витамина А много в моркови, дыне, помидорах, салате. Витамин С вы найдёте в цитрусовых, клубнике, картофеле, квашеной капусте, шиповнике. А витамин В есть в овощах, грибах, кисломолочных продуктах. Обязательно включайте эту еду в свой рацион, чтобы сохранить зрение.Первой в списке самых полезных все врачи в один голос называют морковь и сок из этого корнеплода. Дело в том, что в составе этой еды есть много бета-каротина, который преобразовывается в витамина А. Именно он нужен для здоровья глаз и сохранения зрения. Кроме того, известно, что морковный сок укрепляет нервную систему, лечит онкологию на начальной стадии, может приободрить человека. В зимний сезон, когда морковь теряет свою сочность, можно использовать отвар моркови, а также добавлять овощ в супы. Тушёную морковь или салат из этого продукта следует употреблять только со сметаной или маслом, так как витамин А является жирорастворимым. Также морковь помогает избежать куриной слепоты.Второй по пользе продукт для глаз — черника. Она содержит большое количество витамина С. Ягода позволяет снять усталость глаз, сохранить зрение на должном уровне. Поэтому если вы устали за компьютером, то достаточно горсти черники.При заболеваниях глаз и зрительного нерва, катаракте и конъюнктивите полезен сок петрушки. Около одной столовой ложки поможет справиться с проблемой. Лучше смешивать его с водой или другим овощным соком. Смесь сока петрушки и моркови особенно полезна. Но не стоит пить больше 30-40 миллилитров в день.Поможет в сохранении зрения и свекла. Всего две столовые ложки в день позволят избавиться от проблем. Кроме того, обязательно включите в свой рацион абрикосы, курагу и урюк. Эти ягоды позволяют улучшить зрение.Шиповнику нет равных среди еды, содержащей много витамина С. Ежедневное употребление может обеспечить прочность и эластичность сосудов. А людям с близорукостью лучше пить боярышник, в котором много аскорбиновой кислоты, каротина.Полезно употреблять белок — нежирные виды мяса, рыбу, морепродукты, молочные продукты. Ешьте больше орехов, которые богаты витамином Е. Наиболее выгодно для глаз есть миндаль и фундук.Не надо думать, что включение определенных продуктов может справиться с сохранением зрения. Существуют некоторые ограничения. Например, нужно меньше есть белого хлеба и сладостей, соли. Эта еда слишком трудна для организма, в том числе создаёт нагрузку и на глаза.Старайтесь делать разнообразный рацион, так как однообразная еда приведёт к снижению аппетита и вызовет трудности в усвоении. Не надо злоупотреблять мясом, колбасами, сливочным маслом, соленостями и копченостями.