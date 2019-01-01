Еда для глаз: как питаться, чтобы сохранить зрение
Принципы питания
Одним из самых важных условий сохранения зрения является правильное питание. За счёт еды, которую мы потребляем, можно улучшить функции глаз. Здоровое питание основано на соблюдении определённых принципов.
Во-первых, нужно проявлять умеренность в еде.
Во-вторых, следует использовать полноценную, сочетаемую, легкоусваиваемую и разнообразную пищу.
В-третьих, обязательно включить в свой рацион еду с витаминами А, Е, В и С. Дефицит этих компонентов может привести к проблемам не только с глазами, но и другими органами.
Какую еду выбрать?
Основываясь на озвученных выше принципах, можно назвать ряд продуктов, которые богаты витаминами А, С и Е. Так, витамина А много в моркови, дыне, помидорах, салате. Витамин С вы найдёте в цитрусовых, клубнике, картофеле, квашеной капусте, шиповнике. А витамин В есть в овощах, грибах, кисломолочных продуктах. Обязательно включайте эту еду в свой рацион, чтобы сохранить зрение.
Первой в списке самых полезных все врачи в один голос называют морковь и сок из этого корнеплода. Дело в том, что в составе этой еды есть много бета-каротина, который преобразовывается в витамина А. Именно он нужен для здоровья глаз и сохранения зрения. Кроме того, известно, что морковный сок укрепляет нервную систему, лечит онкологию на начальной стадии, может приободрить человека. В зимний сезон, когда морковь теряет свою сочность, можно использовать отвар моркови, а также добавлять овощ в супы. Тушёную морковь или салат из этого продукта следует употреблять только со сметаной или маслом, так как витамин А является жирорастворимым. Также морковь помогает избежать куриной слепоты.
Второй по пользе продукт для глаз — черника. Она содержит большое количество витамина С. Ягода позволяет снять усталость глаз, сохранить зрение на должном уровне. Поэтому если вы устали за компьютером, то достаточно горсти черники.
При заболеваниях глаз и зрительного нерва, катаракте и конъюнктивите полезен сок петрушки. Около одной столовой ложки поможет справиться с проблемой. Лучше смешивать его с водой или другим овощным соком. Смесь сока петрушки и моркови особенно полезна. Но не стоит пить больше 30-40 миллилитров в день.
Поможет в сохранении зрения и свекла. Всего две столовые ложки в день позволят избавиться от проблем. Кроме того, обязательно включите в свой рацион абрикосы, курагу и урюк. Эти ягоды позволяют улучшить зрение.
Шиповнику нет равных среди еды, содержащей много витамина С. Ежедневное употребление может обеспечить прочность и эластичность сосудов. А людям с близорукостью лучше пить боярышник, в котором много аскорбиновой кислоты, каротина.
Полезно употреблять белок — нежирные виды мяса, рыбу, морепродукты, молочные продукты. Ешьте больше орехов, которые богаты витамином Е. Наиболее выгодно для глаз есть миндаль и фундук.
Какую еду исключить?
Не надо думать, что включение определенных продуктов может справиться с сохранением зрения. Существуют некоторые ограничения. Например, нужно меньше есть белого хлеба и сладостей, соли. Эта еда слишком трудна для организма, в том числе создаёт нагрузку и на глаза.
Старайтесь делать разнообразный рацион, так как однообразная еда приведёт к снижению аппетита и вызовет трудности в усвоении. Не надо злоупотреблять мясом, колбасами, сливочным маслом, соленостями и копченостями.
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