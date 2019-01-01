Черника и брюссельская капуста помогут организму защититься от рака

Среди продуктов питания есть такие, которые являются мощной профилактикой такого смертельно опасного заболевания, как рак. Их рекомендуется добавить в свой рацион питания. Ведь раковые заболевания стали довольно распространенной проблемой.Черника. Эта ягода содержит в своём составе множество полезных витаминов, минералов, а также антиоксидантов. Как известно, свободные радикалы крайне негативно влияют на здоровые клетки, разрушая их. Это может привести к появлению смертельного заболевания – рака. Антиоксиданты в чернике обладают свойством нейтрализовать свободные радикалы. Иными словами, ягода защищает от онкологических заболеваний.Имбирь. О свойствах этой мощной специи знали ещё в далекие времена. Наши предки удачно лечили им множество заболеваний. В имбире содержатся витамины, минералы, антиоксиданты, а также эфирные масла и полезные вещества. Специя способна блокировать злокачественные клетки, не позволяя им делиться и распространяться на другие органы и ткани.Имбирь отлично усваивается организмом и улучшает обмен веществ. Мощное народное средство заставляет токсические клетки самоуничтожаться. На стакан кипятка заваривают половину чайной ложки тёртой специи и пьют по несколько раз в день.Брюссельская капуста. Это не просто богатейший источник витаминов, минералов и полезных микроэлементов. В овоще содержится вещество под названием сульфорафан, которое заметно усиливает защитные свойства организма. Иными словами, брюссельская капуста активно борется с токсинами и шлаками, которые вызывают раковые заболевания. Это стоит того, чтобы добавить её в свой рацион питания.Зелёный чай. Это мощнейший источник антиоксидантов и полифенолов, которые активно защищают от различных раковых заболеваний. Напиток заметно улучшает обмен веществ, выводит яды, вредные вещества, шлаки и токсины. Поэтому стоит пить зелёный чай каждый день по две или три чашки.Апельсины. Цитрус содержит в своём составе антиоксиданты, а также витамин С, который мощно укрепляет иммунную систему. Апельсины активно борются со свободными радикалами, которые вызывают раковые заболевания. Также фрукты понижают уровень опасного холестерина в крови, борются со старением и помогают поддерживать стройную фигуру.