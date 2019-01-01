5 проблем с глазами, которые возникают зимой

По словам врачей, зимой многие люди сталкиваются с возникающими у них проблемами с глазами, на которых негативно сказываются разные сезонные факторы. В частности, зимой глазам могут вредить небольшая продолжительность светового дня, снег, холод и не только.Снег. Зимой солнечные лучи отражаются от снега и для нашего зрения могут быть ярче, чем солнце летом. Может возникать такая проблема как светобоязнь, при которой снижается четкость зрения. Зимой в солнечную погоду нужно обязательно носить солнцезащитные очки.Слезотечение. Зимой в морозную погоду часто начинают слезиться глаза – к этому ведут спазмы слезных каналов, чувствительность глаз или холодовая аллергия. С данной проблемой лучше всего обратиться к врачу, не занимаясь самолечением. Специалист должен определить точную причину появления слезотечения.Сухость. Зимой глаза сильно страдают из-за воздуха, который лишается влаги из-за работающего отопления. Самый высокий риск заиметь подобную проблему с глазами у тех, кто долго работает за компьютером в закрытых помещениях. Необходимо увлажнять воздух, пить воду.Недостаток естественного света. Многие зимой еще в светлое время суток сидят в помещении с искусственным освещением, - но это лишь увеличивает нагрузку на глаза. Им нужно больше естественного света.Вождение. За рулем зимой глаза утомляются гораздо сильнее – так сказывается комплексное влияние солнечных бликов на снегу и недостатка нормального естественного освещения. Если возникает такая проблема, не стоит откладывать визит к офтальмологу.