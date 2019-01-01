6 малоизвестных симптомов диабета

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Многим известно, что при диабете может проявляться повышенная жажда. Но медики отмечают: привычные для этой болезни симптомы возникают далеко не у всех людей. Врачи назвали признаки, которые также свидетельствуют о диабете, но часто оказываются пропущенными.Кожный зуд. При повышении уровня глюкозы в крови кожа становится очень сухой, и это провоцирует зуд. Если приступы необъяснимой чесотки повторяются, лучше сдать кровь на анализ, чтобы проверить уровень глюкозыРаздражение на коже. Чаще всего раздражение на коже, связанное с диабетом, появляется на руках или на ногах. Диабет влияет на кровообращение, а конечности при этом оказываются наиболее уязвимыми.Перхоть. При диабете и повышенном сахаре в крови организм ищет способы избавиться от излишков глюкозы и стимулирует мочеиспускание. В связи с интенсивной потерей жидкости состояние кожи головы может ухудшиться, и появляется много перхоти.Храп. Еще один малоизвестный симптом, который может указывать на диабет. При нарушении метаболизма глюкозы, характерного для диабета, нарушаются и механизмы обеспечения легких кислородом.Снижение слуха. Научные исследования показывают: люди с повышенным уровнем сахара в крови чаще сталкиваются с проблемами слуха, чем те, у кого нет склонности к диабету. Снижение слуха у диабетиков связано с ухудшением состояния кровеносных сосудов.Проблемы со зрением. При развитии диабета человек может жаловаться на темные пятна, помутнение, ощущение тумана или пелены перед глазами. Подобные признаки как маркеры диабета нередко оказываются малоизвестными – их списывают на другие факторы. Но длительное повышенное содержание в крови глюкозы способствует таким повреждениям в глазах, которые способны довести до слепоты.«На подобные симптомы часто не обращают внимания или связывают их с другими заболеваниями. Но если вы заметили у себя какие-то из перечисленных выше изменений вместе с другими, более распространенными симптомами, - обязательно обратитесь за обследованием к специалисту. Типичными для диабета признаками жажда, онемение рук или ног, непонятная потеря веса, частые позывы к мочеиспусканию», - сообщили эксперты.