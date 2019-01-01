6 малоизвестных симптомов диабета
Кожный зуд. При повышении уровня глюкозы в крови кожа становится очень сухой, и это провоцирует зуд. Если приступы необъяснимой чесотки повторяются, лучше сдать кровь на анализ, чтобы проверить уровень глюкозы
Раздражение на коже. Чаще всего раздражение на коже, связанное с диабетом, появляется на руках или на ногах. Диабет влияет на кровообращение, а конечности при этом оказываются наиболее уязвимыми.
Перхоть. При диабете и повышенном сахаре в крови организм ищет способы избавиться от излишков глюкозы и стимулирует мочеиспускание. В связи с интенсивной потерей жидкости состояние кожи головы может ухудшиться, и появляется много перхоти.
Храп. Еще один малоизвестный симптом, который может указывать на диабет. При нарушении метаболизма глюкозы, характерного для диабета, нарушаются и механизмы обеспечения легких кислородом.
Снижение слуха. Научные исследования показывают: люди с повышенным уровнем сахара в крови чаще сталкиваются с проблемами слуха, чем те, у кого нет склонности к диабету. Снижение слуха у диабетиков связано с ухудшением состояния кровеносных сосудов.
Проблемы со зрением. При развитии диабета человек может жаловаться на темные пятна, помутнение, ощущение тумана или пелены перед глазами. Подобные признаки как маркеры диабета нередко оказываются малоизвестными – их списывают на другие факторы. Но длительное повышенное содержание в крови глюкозы способствует таким повреждениям в глазах, которые способны довести до слепоты.
«На подобные симптомы часто не обращают внимания или связывают их с другими заболеваниями. Но если вы заметили у себя какие-то из перечисленных выше изменений вместе с другими, более распространенными симптомами, - обязательно обратитесь за обследованием к специалисту. Типичными для диабета признаками жажда, онемение рук или ног, непонятная потеря веса, частые позывы к мочеиспусканию», - сообщили эксперты.
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