Медики назвали правила употребления мяса

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Мясо лучше не солить.Вопреки гонению на мясо многие врачи все-таки не теряют рассудок и не объявляют мясо исключительно вредным продуктом питания. Тем не менее, медики советуют придерживаться определенных правил по его употреблению.В частности, профессиональные диетологи советуют не солить мясо при приготовлении. Соль усиливает вкус мяса и побуждает съедать его больше, чем нужно. Гораздо полезнее заправлять мясные блюда натуральными специями, травами, соком плодов и ягод. Также можно использовать мяту.Откажитесь от привычки использовать готовый фарш из магазинов. В этом продукте, по словам специалистов, жира намного больше, чем мяса, - подобное соотношение грозит скачком уровня холестерина в крови.В одной порции должна быть часть мяса и две-три части овощей и листовых салатов. Так вы получите не только гораздо меньше калорий, но также быстрее насытитесь, а, кроме того, поможете организму с перевариванием.Вкусовые пристрастия, конечно, важны. Но все самое правильное с точки зрения здоровья – это нежирное мясо. Жирные сорта, например, свинина и баранина оценивается врачами как один из провокаторов болезней сердца и сосудов, а также ожирения.Говядина является превосходным источником железа в рационе человека. Такое мясо богато витаминами группы В, которые полезны еще и тем, что активизируют работу клеток организма по сжиганию жира. Также в мясе много цинка, необходимого для активной работы мозга.