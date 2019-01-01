Внутри черепа есть волосы и они важнее тех волос, которые находятся снаружи

Норвежские ученые сделали удивительное открытие: они обнаружили волосы с внутренней стороны черепа. Натали Юрищ-Якси (Nathalie Jurisch-Yaksi) и ее коллеги показали, что эти, внутренние, волосы (а точнее – волоски) куда важнее тех, которые расположены снаружи.Речь идет о крошечных ворсинках – ресничках, которые являются выростами клеток, выстилающих внутреннюю сторону черепа. До недавнего времени ученые не знали, выполняют ли эти волоски хоть какую-либо функцию. Теперь же стало ясно, что они очень важны для нормального функционирования организма, а кроме того – необходимы для развития головного мозга. Оказалось, что они играют важную роль в обеспечении циркуляции спинномозговой жидкости в головном мозге – это нужно для развития нервных клеток и поддержания работы мозга.Продемонстрировать это исследователи смогли в экспериментах на рыбках данио-рерио, излюбленном объекте биологических исследований. Они показали, что ворсинки двигаются подобно хвосту сперматозоидов, обеспечивая движение спинномозговой жидкости. Также авторы смогли наблюдать за развитием новых нейронов – этот процесс также был невозможен без циркуляции спинномозговой жидкости.Ученые планируют продолжать изыскания в этой области, чтобы понять, как функционируют волоски, каким образом они реагируют на изменение условий или времени суток.