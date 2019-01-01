Кормление грудью благотворно влияет на сердце матери

Ученые назвали преимущество кормления грудью. Согласно исследованию Американской кардиологической ассоциации, грудное вскармливание положительно влияет на сердце матери, а также снижает уровень холестерина и стабилизирует кровяное давление.Между тем специалисты отмечают, что причины столь благотворного воздействия на материнское здоровье пока что полностью не выявлены. Не исключено, что положительные изменения могут быть связаны с высвобождением гормона окситоцина, расслабляющего гладкие мышцы кровеносных сосудов.Кардиолог Ника Голдберг (Nieca Goldberg) из Медицинского центра женского здоровья Джоан Тиш при Нью-Йоркском университете отмечает, что многие женщины в период беременности ведут здоровый образ жизни. Еще один очевидный плюс – это сжигание калорий при кормлении грудью, что также положительно сказывается на сердце и сосудах.Американская академия педиатрии рекомендует женщинам кормить малыша исключительно грудью в течение первых шести месяцев. Далее, до конца первого годика жизни ребенка, можно сочетать материнское молоко с другими продуктами.Американская кардиологическая ассоциация указывает также на то, что грудное вскармливание способствует сжиганию жировых запасов в организме матери, накопленных в период беременности. Врачи рекомендуют кормление грудью женщинам, у которых при беременности были выявлены такие осложнения, как преэклампсия или гестационный диабет. Это может благотворно сказаться на их здоровье с учетом того, что вышеотмеченные осложнения могут повысить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний в будущем.