Кормление грудью благотворно влияет на сердце матери
Между тем специалисты отмечают, что причины столь благотворного воздействия на материнское здоровье пока что полностью не выявлены. Не исключено, что положительные изменения могут быть связаны с высвобождением гормона окситоцина, расслабляющего гладкие мышцы кровеносных сосудов.
Кардиолог Ника Голдберг (Nieca Goldberg) из Медицинского центра женского здоровья Джоан Тиш при Нью-Йоркском университете отмечает, что многие женщины в период беременности ведут здоровый образ жизни. Еще один очевидный плюс – это сжигание калорий при кормлении грудью, что также положительно сказывается на сердце и сосудах.
Американская академия педиатрии рекомендует женщинам кормить малыша исключительно грудью в течение первых шести месяцев. Далее, до конца первого годика жизни ребенка, можно сочетать материнское молоко с другими продуктами.
Американская кардиологическая ассоциация указывает также на то, что грудное вскармливание способствует сжиганию жировых запасов в организме матери, накопленных в период беременности. Врачи рекомендуют кормление грудью женщинам, у которых при беременности были выявлены такие осложнения, как преэклампсия или гестационный диабет. Это может благотворно сказаться на их здоровье с учетом того, что вышеотмеченные осложнения могут повысить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний в будущем.
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