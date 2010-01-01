Шокирующий случай: Женщина, уже 10 лет пребывающая в вегетативном состоянии, родила ребенка

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Женщина, вот уже 10 лет пребывающая в вегетативном состоянии, родила ребенка. Произошло это в клинике Hacienda, предоставляющей услуги паллиативной помощи и расположенной неподалеку от города Финикс, штат Аризона, где пациентка находится уже не первый год.Как женщина, которая не может двигаться и осознавать происходящее вокруг могла забеременеть? Ответ на этот вопрос должна дать полиция: специалисты уже берут образцы ДНК мужчин, работающих в этой клинике.Женщина, имя которой не называется, более 10 лет назад чуть не утонула. Ее спасли, но ее мозг получил необратимые повреждения. Последние 10 лет она нуждалась в постоянном уходе и находилась в состоянии, похожем на кому.Доступ в ее комнату имели многие сотрудники медучреждения, однако пока неизвестно, кто именно стал «виновником» ее беременности.Полиция начала расследование по факту изнасилования, в настоящее время у сотрудников клиники собирают образцы ДНК, чтобы найти отца ребенка. Интересно, что не все мужчины согласились добровольно предоставить образцы своей ДНК – полицейским пришлось получить ордер на сбор ДНК у отказавшихся.«Семья возмущена, травмирована и шокирована тем, что их дочь подверглась насилию. Когда любимому человеку оказывают паллиативную помощь, когда он наиболее уязвим и зависим от других, приходится доверять его опекунам. К сожалению, одному из них доверять было нельзя, он воспользовался ею, и тем, что ей не уделяли достаточного внимания в клинике», - сказал в беседе с журналистами адвокат родственников пострадавшей.Члены семьи пациентки не стали выступать с публичными заявлениями. Однако юристам они сообщили, что родившийся ребенок будет принят как родной, и у него будет «любящая семья, в которой о нем позаботятся».Отметим, что младенец появился на свет 29 декабря. Сначала он не дышал, однако врачи сделали все, чтобы ребенок выжил, и сейчас он находится под присмотром медперсонала.