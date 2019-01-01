Вероятность рака связана с уровнем холестерина

Согласно данным исследования ученых из Национального института рака США, уровень холестерина в организме влияет не только на состояние сердечно-сосудистой системы – с ним также связана вероятность появления у человека онкологических заболеваний. Низкий уровень холестерина коррелирует с уменьшенным риском возникновения рака, констатировали научные специалисты.В частности, низкий уровень холестерина оказался связан с вероятностью развития рака предстательной железы (рака простаты). В том, что это так, исследователи смогли убедиться, проанализировав медицинских историй 5500 пациентов, участников проекта Prostate Cancer Prevention Trial.«У мужчин с уровнем холестерина ниже рекомендованного - 200 миллиграмм на декалитр - риск развития рака простаты снижался на 59%», - заявили ученые после изучения этих данных.Одновременно с этим специалисты апеллируют к исследованию, проводившемуся в Финляндии, с участием 29 тысяч мужчин, за которыми наблюдали на протяжении 18 лет. Анализ собранной за это время информации показал, что низкий уровень холестерина в крови может иметь место на начальной стадии развития рака. Также в ходе данного исследования было установлено, что высокий уровень так называемого «хорошего» холестерина (липопротеинов высокой плотности) снижает вероятность развития рака на 14%.