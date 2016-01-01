Для кого пар от электронных сигарет опаснее всего?

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Пар от электронных сигарет почти так же опасен, как дым от обычных сигарет. Однако опаснее всего он для детей с астмой. Дети и подростки, вдыхающие дым от электронных сигарет, на 27% чаще сталкиваются с приступами астмы.Выяснила это студентка Rutgers Robert Wood Johnson Medical School Дженнифер Бэйли. По ее словам, если бы у нее были дети, она бы им не позволила находиться рядом с людьми, которые курят электронные сигареты, ведь пар от этих сигарет очень опасен для детей.Дженнифер Бейли с коллегами проанализировали данные исследования 2016 года, в котором участвовали 33 500 учеников старшей школы и 36 000 учеников средней школы. У 11 830 из них была астма. Как оказалось, дети, подвергавшиеся воздействию пара от электронных сигарет, чаще сталкивались с приступами астмы.Как в свою очередь отметил педиатр Карен Уиллсон из Icahn School of Medicine at Mount Sinai, многие думают, что пар от электронных сигарет не опасен для окружающих, особенно для детей, но это далеко не так.«Вопреки распространенному мнению, что это всего лишь пар от воды, в нем содержатся некоторые из тех же химических веществ, которые есть в сигаретном дыме. Эти вещества раздражают дыхательные пути людей с астмой», - сказал специалист.Согласно данным исследований, в паре от электронных сигарет содержатся такие вещества, как пропиленгликоль, растительный глицерин, никотин и ароматизаторы, - все они способны негативно влиять на легкие, вызывая их раздражение, а также воспалительные процессы. Дети, которые подвергаются пассивному воздействию пара от электронных сигарет, чаще страдают от приступов астмы.