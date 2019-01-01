Аутизм у детей можно выявить сразу после рождения?
Сейчас аутизм обычно диагностируют в возрасте четырех лет, преимущественно используя анализ речи. Но если начать проводить оценку слуха – тестирование на акустический рефлекс (производится оценка изменения в давлении в среднем ухе в ответ на звуки), аутизм можно будет диагностировать намного раньше.
Этот тест дает возможность определить индивидуальную чувствительность и скорость реакции на разные частоты.
Часто у лиц с аутизмом наблюдается гиперчувствительность к звукам – то есть даже самые тихие звуки вводят в дистресс. Потом, слух важен для развития речи, что напрямую отражается на социально-эмоциональном взаимодействии с окружающими.
Так как мозг у маленьких детей очень пластичен, максимально ранняя диагностика и коррекция могут реально исправить некоторые пороки в развитии.
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