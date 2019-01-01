5 продуктов, опасных для красоты

Мы то, что мы едим. Это непреложная истина. И вроде бы все уже знают, что вредно, а что полезно, но все равно включают в рацион продукты, употребление которых негативно сказывается на внешности.Даже если вы питаетесь правильно и довольны своим весом, в вашем рационе все равно могут быть продукты, провоцирующие микровоспаления и старение кожи. Вот список самых опасных из них, составленный по результатам последних исследований американских ученых.1. ЖИРНАЯ ПИЩАЧрезмерное употребление жирной пищи провоцирует воспалительные процессы в организме. Именно из-за несбалансированного питания могут возникать проблемы с кожей — появляются высыпания на теле и лице. Жиры, содержащиеся в выпечке и фастфуде, закупоривают артерии, что ведет к преждевременному старению кожи. Она просто теряет эластичность.Однако не стоит совсем отказываться от жиров. Например, оливковое и кокосовое масло содержат необходимый витамин Е. Он стабилизирует работу клеток, помогая коже сохранять молодость и упругость.2. ХЛЕБХлеб, который продается в обычных магазинах, делают из ржаной или пшеничной муки, но эта мука очищена — она лишена изначальной ценности, которая заложена природой. При производстве муки клетчатка (кладезь витаминов и минералов) размалывается в пыль.Очищенная мука зашлаковывает организм. Мука, как клей, обволакивает пищу и мешает ей расщепляться. В результате вы не получаете достаточное количество питательных веществ и витаминов, а чувство голода появляется уже через пару часов после приема пищи.При этом самый сильный вред наносит дрожжевой хлеб, так как дрожжи провоцируют образование слизи, которая разрушает волокна коллагена. В итоге кожа теряет упругость и становится дряблой.3. СОЛЬИсторически сложилось так, что соль — одна из самых любимых специй. Но ее чрезмерное потребление вредит организму. В среднем человек, у которого нет проблем со здоровьем, может потреблять в сутки около 25 г соли. При превышении этой нормы остатки накапливаются в организме. А теперь представьте, что этот процесс продолжается годами.Соль задерживает воду, баланс между калием и натрием в организме нарушается, и человек начинает страдать от отеков. Если вы замечаете у себя некрасивые мешки под глазами, значит, потребление соли срочно нужно сокращать.4. САХАРУглеводы разрушают коллаген, из-за чего на лице появляются морщины, а овал лица провисает и становится нечетким. Также, когда белок коллагена разрушается, происходит увеличение пор. В итоге поверхность кожи теряет гладкость. Цвет кожи становится сероватым. Лицо постоянно выглядит уставшим.По данным Американской медицинской ассоциации, рекомендуется употреблять в день не больше 4-6 чайных ложечек сахара. Это касается не только чистого сахара, который вы кладете в чай или кофе, но и сахара, который вы получаете с фруктами и другими продуктами.5. ГАЗИРОВКАГазированные напитки состоят из определенного количества сахара (либо сахарозаменителя) и кислоты. С сахаром мы разобрались в предыдущем пункте, так что перейдем к кислоте. Именно она убивает полезные бактерии в кишечнике и уничтожает микрофлору. Это приводит к воспалениям, которые первым делом отражаются на лице. Поэтому, если ваша кожа склонна к акне, розацеа, экземе, постарайтесь вычеркнуть газировку из своего рациона.КАКИЕ ПРОДУКТЫ ПОЛЕЗНЫ ДЛЯ КРАСОТЫ И МОЛОДОСТИ КОЖИ?Кисломолочные продукты. Содержащиеся в них лактобактерии нормализуют работу кишечника, от здоровья и правильной работы которого зависит красота кожи.Рыба и морепродукты. Жирные сорта — скумбрия, лосось, сардины, сельдь и тунец — содержат омега-3, а значит, обладают противовоспалительными свойствами, улучшают состояние кожи и предупреждают образование морщин.Мясо. Телятина, баранина, птица — идеальный источник полноценного белка, который хорошо усваивается, улучшает общее состояние кожи и участвует в восстановительных процессах.Овощи. Особенно полезны брокколи и морковь. Они богаты антиоксидантами, включая витамины C и E. А также усиливают процесс выработки коллагена.Фрукты. Цитрусовые и особенно лимоны выводят токсины, противостоят окислительному стрессу.И конечно, вода. Она на просто полезна, она очищает организм. Старайтесь пить воду, температура которой чуть ниже комнатной. Добавьте пару кубиков льда. Такой напиток заставит организм затрачивать больше энергии на подогрев жидкости.