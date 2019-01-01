Вредная еда помогает выбирать полезную

Неожиданно полезную сторону вредной еды смогли увидеть американские специалисты из Университета Дьюка. Они установили, что вредная еда, соседствуя с полезной, помогает выбирать именно правильные с точки зрения здорового рациона продукты. Результаты их исследования опубликовал журнал Psychological Science.«Если придется выбирать между соседствующими продуктами, один из которых полезен, а другой - вкусный, но вредный, человек с высокой вероятностью отдаст предпочтение полезному», - сообщили ученые.Исследователи выступают против того, чтобы полезная и вредная еда как-то обособлялась и маркировалась, подобное разделение они считают контрпродуктивным.В пользу такого мнения говорят данные исследования с участием 79 человек. Добровольцы проходили анкетирование, давая оценку вкусу и пользе показываемых продуктов. Также ученые определяли, какие блюда кажутся участникам полезными, но не вкусными, а какие - вкусными, но скорее вредными, чем полезными. После этого половина участников прослушала лекцию о необходимости здорового питания, и половина – о том, что употребление вкусной еды дает возможность радовать себя.На следующем этапе испытаний добровольцы выбирали между парами блюд: между вкусными и полезными, а также между одинаково полезными или одинаково вредными.«Когда здоровая еда была окружена менее полезными блюдами, участники значительно чаще предпочитали именно ее», - сообщили ученые об обнаруженном эффекте.