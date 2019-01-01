5 опасных для здоровья зимних ошибок
Постоянное ношение носков и перчаток. Никому не нравится обжигающе холодный ветер, однако если вы всё время закрываете руки и ноги носками и перчатками даже в помещениях, то это не очень полезно для циркуляции. Руки и ступни могут адаптироваться к снижению температуры, не следует спать в постели в носках, так как это вредно для кровообращения. Подобная привычка увеличивает риск развития сгустков крови или тромбоза.
Обезвоживание. Для борьбы с холодной температурой многие люди почему-то снижают объем выпитой жидкости. Это приводит к обезвоживанию, что способствует сухости кожи. Помните о том, что даже в самое холодное время нашему организму нужно не менее двух литров воды ежедневно. Если же воды не достаёт, то это увеличивает опасность камней в почках, несварения и других проблем. Необязательно пить ледяную воду, употребляйте её при комнатной температуре.
Сушка белья в помещении. Летом мы можем себе позволить повесить бельё на дачном участке или на улице за окном, но зимой предпочитаем сушить его в комнате. Однако это приводит к выделению вредных органических компонентов, которые могут вызывать респираторные расстройства и инфекции. Попробуйте сушить белье хотя бы на балконе, закрыв его дверью от основных помещений.
Избыток сна. Зимой люди стремятся спать дольше, чем летом, поскольку холодная погода за окном и очень долгая ночь этому способствуют. Но избыток сна представляет для нашего здоровья почти такой же вред, как и его дефицит, потому что бодрствование необходимо для нормального функционирования всего тела.
Сидячий образ жизни. В холодную погоду нас не очень тянет на какие-то прогулки, и при любой возможности мы стараемся остаться дома. Однако и это тоже вредно для циркуляции крови, равно как и для здоровья в целом, ведь нам нужны физические нагрузки.
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https://www.medikforum.ru - Добавил Ivan в категорию Разное
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