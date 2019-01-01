5 опасных для здоровья зимних ошибок

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Зимой люди чаще сталкиваются с разного рода недомоганиями, чем летом, и тому есть причины. Эксперты назвали 5 ошибок, которых мы должны избегать в зимнее время.Никому не нравится обжигающе холодный ветер, однако если вы всё время закрываете руки и ноги носками и перчатками даже в помещениях, то это не очень полезно для циркуляции. Руки и ступни могут адаптироваться к снижению температуры, не следует спать в постели в носках, так как это вредно для кровообращения. Подобная привычка увеличивает риск развития сгустков крови или тромбоза.Для борьбы с холодной температурой многие люди почему-то снижают объем выпитой жидкости. Это приводит к обезвоживанию, что способствует сухости кожи. Помните о том, что даже в самое холодное время нашему организму нужно не менее двух литров воды ежедневно. Если же воды не достаёт, то это увеличивает опасность камней в почках, несварения и других проблем. Необязательно пить ледяную воду, употребляйте её при комнатной температуре.. Летом мы можем себе позволить повесить бельё на дачном участке или на улице за окном, но зимой предпочитаем сушить его в комнате. Однако это приводит к выделению вредных органических компонентов, которые могут вызывать респираторные расстройства и инфекции. Попробуйте сушить белье хотя бы на балконе, закрыв его дверью от основных помещений.Зимой люди стремятся спать дольше, чем летом, поскольку холодная погода за окном и очень долгая ночь этому способствуют. Но избыток сна представляет для нашего здоровья почти такой же вред, как и его дефицит, потому что бодрствование необходимо для нормального функционирования всего тела.В холодную погоду нас не очень тянет на какие-то прогулки, и при любой возможности мы стараемся остаться дома. Однако и это тоже вредно для циркуляции крови, равно как и для здоровья в целом, ведь нам нужны физические нагрузки.