Короткий сон ведет к атеросклерозу – испанские ученые из Национального центра сердечно-сосудистых исследований заявили о том, что «короткий и неглубокий сон повышает риск развития атеросклероза». Атеросклероз - это заболевание, поражающее крупные сосуды, при котором происходит отложение холестерина и образование атеросклеротической бляшки, сужающей просвет сосуда и провоцирующей ишемическую болезнь сердца.В новом исследовании ученые обследовали 3974 человек (большая часть – мужчины), не страдавших какими-либо сердечно-сосудистыми заболеваниями. Выяснив с помощью специальной аппаратуры, сколько обычно спали эти люди, специалисты разделили их на группы:в первую вошли те, кто спал меньше 6 часов, во вторую – спящие от 6 до 7 часов, в третью - спящие от 7 до 8 часов, в четвертую - спящие более 8 часов.В отношении участниковкаждой из групп учеными были произведены расчеты рисков нарушений в работе сердечно-сосудистой системы. Оказалось, что короткий сон ведет к развитию атеросклероза.«Риск заболеваемости атеросклерозом у тех, кто спал меньше 6 часов, на 27 процентов выше, чем у тех, кто спал до 8 часов по ночам», - констатировали авторы проекта.Эксперты отмечают, что это первое исследование, подтвердившее связь короткого сна не только с работой сердца, но и с вероятностью появления атеросклероза во всем организме.Предыдущие исследования показали, что дневной сон способен компенсировать испытываемую человеком нехватку сна в том случае, когда он спит меньше 6 часов. Долгий сон от 8 до 9 часов, по мнению ученых, более опасен из-за своих негативных последствий для здоровья.