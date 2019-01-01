После гриппа нужно поддержать печень и сосуды

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После того, как человек переболел гриппом, нужно помочь организму восстановиться, считают врачи. В частности, в этот период восстановления и возвращения в прежнюю форму особенно важно поддержать сосуды и органы-фильтры печень и почки.Одним из самых негативных последствий перенесенного гриппа становится нарушение сосудистого тонуса, - об этом сообщила врач Виктория Савицкая. По словам специалиста, высокая температура, характерная для заболевания, в несколько раз повышает нагрузку на кровеносную систему, а принимавшиеся больным лекарства усиливают чувствительность сердца к адреналину.«После гриппа нужно заняться укреплением сосудов и всей кровеносной системы в целом. Самый простой способ для этого – ежедневно выпивать по стакану гранатового сока. Его употребление способствует формированию красных кровяных телец, а вяжущие вещества граната содействуют выводу остатков мокроты из бронхов», - пояснила врач.Тем, у кого имеется проблема с повышенной кислотностью желудка, специалист посоветовала пить гранатовый сок разбавленным – например, минеральной водой.Помимо этого, отметила Савицкая, в дополнительной поддержке после перенесенного гриппа нуждаются почки и печень, который пришлось много работать, чтобы фильтровать и выводить вещества, содержащиеся в лекарственных препаратах. По словам медика, восстановлению активной работы почек хорошо помогает льняное семя. Печень поддержат овощные соки.«Половину стакана капустного рассола смешайте с половиной стакана натурального томатного сока. Пить этот напиток следует после еды, три раза в день. Прекрасно действуют на печень также свежевыжатые овощные соки. Если добавить в них немного свежей зелени и сельдерея – это только усилит эффект очищения печени», - поделилась советом специалист.