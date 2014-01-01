Новые снотворные не дадут «проспать» угрозу

Бензодиазепины — популярные снотворные препараты. Они настолько хороши, что зачастую людей не может разбудить ни громкий пылесос рядом, ни пожарная сигнализация. Дело в том, что бензодиазепины стимулируют рецептор головного мозга GABA-A, который вызывает сонливость, но при этом подавлюет нецелевые участки мозга — в том числе те, которые отвечают за реакцию на сигналы тревоги. В итоге такая «беспробудность» может стать фатальной.Теперь исследователи из Университета Кагосимы (Япония) предложили новый экспериментальный снотворный препарат DORA-22. Мыши, которые получали DORA-22 просыпались при угрозе (запах лисы, шум, похожий на дыхание собаки, дрожание клетки, имитирующее землетрясение) столь же быстро, как спящие без лекарств. Это на 30 — 40 % быстрее, чем пробуждение с бензодиазепинами. Важно и то, что при дальнейшем исчезновении угрозы грызуны засыпали так же скоро, как и те, кто получал стандартные снотворные таблетки (триазолам из группы бензодиазепинов).DORA — это так называемые двойные антагонисты рецепторов орексина (DORA). Они более избирательно нацелены на пути сна/бодрствования мозга, что дает им преимущества в безопасности по сравнению с бензодиазепинами. Помимо более чуткой реакции на угрозы, преимущества DORA-22 включают в себя уменьшенный «эффект похмелья», при этом DORA реже влияют на способность к вождению на следующий день после использования.В 2014 году один DORA-препарат под названием суровексант получил одобрение регулирующих органов Японии, США и Австралии. Впрочем, суровексант все же имеет недостаток — эффект сонливости на следующий день. Новые DORA, находящиеся в настоящее время в разработке, не имеют «эффекта похмелья», поскольку выводятся из организма быстрее.