Как не уснуть после еды: 6 советов ученых

После еды, особенно обильной, нас неумолимо клонит в сон. Лучший выход — не противиться природе и дать организму недолго вздремнуть: от 10 до 30 минут. Но такая роскошь доступна далеко не всем — например, если вы находитесь на работе.На помощь придет наука: шесть советов ученых, исследующих человеческие биоритмы, помогут вам сохранить бодрость тела и ясность ума после трапезы.Переваривание пищи вызывает отток крови к органам пищеварения, и чем больше забит желудок, тем меньше энергии остается на остальные процессы. Отсюда упадок сил и снижение умственной активности.Свен-Дэвид Мюллер, диетолог и автор книг о правильном питании из Марбурга (Германия), советует отказаться от обильного обеда и ограничиться “детской” порцией еды: особенно, если после трапезы вам предстоит серьезная мыслительная работа.Чтобы организм тратил меньше сил на переваривание еды, избегайте жирной пищи и “балластных” продуктов, которые требуют больших энергетических затрат на переваривание. К таким относятся, например, картошка фри, бургеры, жареное мясо, гороховый суп — им лучше предпочесть нежирную рыбу и тушеные или свежие овощи.Чтобы не переусердствовать за обедом и не клевать потом носом, Мюллер рекомендует устраивать себе легкие перекусы между основными приемами пищи. Только не утоляйте голод бутербродами с колбасой или булками. Идеально подойдут фрукты или орехи (кешью, фисташки), которые подарят чувство насыщения без ущерба для работоспособности (и фигуры).Для сохранения бодрости и работоспособности в течение дня 30% суточной калорийности должно приходиться на белки, 30% — на жиры, 40% — на углеводы. Кроме того, существует целый ряд продуктов, которые могут провоцировать сонливость. Причем многие из них выглядят вполне безобидно и даже являются полезными.Утром и днем следует избегать быстрых углеводов: они легко усваиваются, провоцируя резкий скачок энергии в организме, но через полчаса уровень сахара в крови так же резко падает, и мы начинаем засыпать. Поэтому вместо сдобных булочек, сладостей, печенья и белого риса выбирайте медленные углеводы: выпечку из цельнозерновой муки, крупы, овощи.Сонливость вызывают и продукты, богатые триптофаном — аминокислотой, участвующей в синтезе мелатонина — гормона сна. Основными источниками триптофана являются вишня и черешня, соевые продукты (особенно их много в японской кухне), печень, арахис и кедровые орехи, молоко и молочные продукты (творог, твердый сыр, сметана).Несмотря на всю ценность магния, в больших количествах он может действовать на организм усыпляюще, ведь микроэлемент способствует расслаблению мышц. Поэтому в течение дня не стоит злоупотреблять продуктами, богатыми магнием: кунжутом, семечками, отрубями — особенно, если вам предстоит физическая активность, например, тренировка.Кофеин, поступая в организм, начинает действовать только через 20–30 минут. Многие этого не знают и, не получив мгновенного прилива энергии после одной чашки кофе, тут же выпивают вторую, третью. Однако результат получается прямо противоположным: вместо того чтобы взбодриться, от переизбытка кофеина организм начинает клонить в сон.Профессор Юрген Цуллай из Баварии, много лет изучающий человеческие биоритмы, советует после обеда вздремнуть хотя бы несколько минут — при этом необязательно засыпать: достаточно устроиться поудобнее и глубоко расслабиться.Если же возможности поспать нет, избавиться от послеобеденной сонливости поможет умеренная активность. Не стоит “зависать” в компьютере, раскладывая пасьянсы или пролистывая новости в соцсетях. Походите по офису, загляните в соседний кабинет и поболтайте с коллегами. Если вы обедали в кафе, на обратном пути в офис не спеша прогуляйтесь, зайдите в парк (если он есть рядом), подышите свежим воздухом. Движение не только взбодрит вас, но и поможет разогнать метаболизм.