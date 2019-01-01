Молоко является полезным для взрослых
Результаты проведенных исследований однозначно свидетельствуют о наличии в нем свойств, необходимых для стабильного функционирования организма как для детей, так и для взрослых. Давно известно, что в молоке и молочных продуктах содержится много кальция, и если в детском возрасте он помогает ребенку развиваться, укрепляя кости и способствуя их росту, то с возрастом этот элемент помогает избежать преждевременного старения костных тканей и зубов. Таким образом, молоко является естественным и вкусным средством профилактики многих заболеваний, которые могут обостриться с возрастом.
Также в молоке много витаминов, в том числе, D, употребление которого оказывает благотворное влияние на кожу и волосы. Также богато молоко витамином С, повышающим сопротивляемость организма различным заболеваниям и укрепляющим иммунитет. А наличие витаминов группы В делает молоко обязательным продуктом для профилактики заболеваний нервной системы и кровоснабжения клеток мозга. Наличие в молоке белка дает возможность насыщать организм полезными протеинами, что влияет на эффективное восстановление мышечных тканей. Эксперты рекомендуют пить по стакану молока за завтраком и вечером.
При этом исследователи акцентируют внимание на беспочвенности заявлений о том, что молоко может привести к ожирению. Кроме того, в продаже всегда можно найти обезжиренное молоко. Однако молоко не может быть полноценной заменой пищи. Рацион обязательно должен быть сбалансированным и содержать все необходимые вещества.
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