Пропуск приемов у врача повышает риск смерти в несколько раз

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Ученые изучили, как влияют пропуски приемов у врача на выживаемость пациентов с различными заболеваниями. Они установили, что при всех хронических болезнях пропуск визитов к медикам серьезно повышает риск смерти – полученные исследователями данные опубликовал журнал BMC Medicine.Авторами работы были проанализированы сведения о 824 374 пациентах, собранные Национальной службой здравоохранения Великобритании. Из них 59% имели хронические заболевания, требующие регулярных осмотров у врача. Специалисты выяснили, что количество хронических недугов определенным образом коррелирует с частотой пропусков посещения врачебных кабинетов.«Пациенты с одним, двумя или тремя хроническими заболеваниями на 30% чаще пропускали прием у врача, чем люди без хронических заболеваний. Пациенты с четырьмя и более хроническими заболеваниями и расстройствами пропускали аналогичные визиты на 70% чаще», - констатировали исследователи.Также они смогли установить, что игнорирование необходимости посещать медработников зависит от характера хронических недугов. В частности, оказалось, что пациенты с хроническими заболеваниями физического свойства пропускали визиты к врачам реже, чем пациенты с психическими расстройствами. Но самыми злостными прогульщиками оказались пациенты с алкоголизмом и наркоманией.Пропуски приемов у врача соотносились с повышенным риском смерти также в зависимости от того, какими были болезни – физическими или психическими.«Пациенты с хроническими физическими заболеваниями, которые пропускали минимум два визита к врачу за год, - умирали в три раза чаще тех, кто не манкировал походами на медосмотр. Для пациентов с психическими заболеваниями, пропустившими более двух визитов к врачу за год, риск смерти был выше в восемь раз», - подсчитали авторы работы.