Врачи рассказали, как бананы помогут влиять на артериальное давление

Названы 9 фруктов, которые снижают давление.Эксперты назвали девять натуральных продуктов, которые помогают справиться с высоким артериальным давлением. Известно, что давление повышается в случае дефицита калия.Соответственно, в первую очередь в рацион надо включить бананы, которые богаты данным элементом.Калий сводит к минимуму воздействие натрия, в результате чего и достигается баланс. Также обязательно стоит есть малину, клубнику и смородину. Эти ягоды богаты не только калием, но и антоцианинами – компонентами флавоноидов, которые как раз и способствуют скорейшему восстановлению нормального давления.Экзотические продукты – авокадо и папайя. Сегодня эти фрукты можно приобрести практически в любом супермаркете. Также регулярно лакомитесь апельсинами, мандаринами и грейпфрутами, которые отличаются содержанием биофлавоноидов и фитонутриентов.Если не нравится есть ягоды и фрукты в первозданном виде, делайте из них смузи. Рецептов в Сети насчитывается немерено.