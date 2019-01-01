Врачи рассказали, как бананы помогут влиять на артериальное давление

Названы 9 фруктов, которые снижают давление.

Эксперты назвали девять натуральных продуктов, которые помогают справиться с высоким артериальным давлением. Известно, что давление повышается в случае дефицита калия.

Соответственно, в первую очередь в рацион надо включить бананы, которые богаты данным элементом.

Калий сводит к минимуму воздействие натрия, в результате чего и достигается баланс. Также обязательно стоит есть малину, клубнику и смородину. Эти ягоды богаты не только калием, но и антоцианинами – компонентами флавоноидов, которые как раз и способствуют скорейшему восстановлению нормального давления.

Экзотические продукты – авокадо и папайя. Сегодня эти фрукты можно приобрести практически в любом супермаркете. Также регулярно лакомитесь апельсинами, мандаринами и грейпфрутами, которые отличаются содержанием биофлавоноидов и фитонутриентов.

Если не нравится есть ягоды и фрукты в первозданном виде, делайте из них смузи. Рецептов в Сети насчитывается немерено.
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