5 причин, почему не действуют лекарства

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Врачи назвали основные причины, снижающие эффективность медикаментов.Многие люди совершенно не придают значения тому, чем запивать лекарства. Однако неподходящие напитки серьезно влияют на действие лекарств в организме – например, они замедляют или наоборот ускоряют расщепление препаратов. Так, кофе содействует слишком поспешному прохождению лекарства через ЖКТ, а чай, наоборот, тормозит усвоение компонентов медпрепаратов. Также нельзя запивать лекарства молоком и соками - лучше всего простой водой комнатной температуры.Прием некоторых медикаментов может требовать соблюдения диеты, нужно очень внимательно следить за этим и консультироваться с врачом. Снижать эффективность лекарств способны овес, цветная капуста, ягоды, зеленые салаты, тыква, бобовые, грибы и изделия, приготовленные из цельнозерновой муки. Нетрудно понять, что лекарствам мешают действовать должным образом продукты, богатые клетчаткой.Врачи подчеркивают, что прием многих лекарств предусматривает тщательное соблюдение режима приема. Особенно важно следовать режиму в случае приема антибиотиков. Чтобы лекарства действовали, обеспечивая эффективную терапию, концентрация их веществ в организме должна быть постоянной, поясняют специалисты.Нередко при улучшении самочувствия люди перестают принимать препарат, не доведя прописанный врачом курс лечения до конца. Подобное решение может обернуться тем, что болезнь вспыхнет с новой силой.Если лечение предусматривает прием нескольких разных лекарств, а специальных рекомендаций врача нет, лучше принимать препараты по отдельности. После первого приема необходимо подождать минимум 30 минут, прежде чем принимать другие медикаменты, - так вы уменьшите риск того, что препараты не подействуют из-за влияния их компонентов друг на друга.