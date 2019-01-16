Экстракт граната защищает от рака кишечника
«Ранее уже было известно, что вещества, присутствующие в мякоти и косточках гранатов, подавляют воспаления. Мы установили, что они также помогают организму восстанавливать барьер между стенками кишечника и остальным телом», - сообщили авторы работы.
Ученые утверждают, что гранаты содержат в своем составе уролитина-А – вещество, обладающее мощными антиоксидантными свойствами. Экспериментируя с клетками рака, срезами разных органов и тканей мышей, они выяснили, что экстракт граната, содержащий высокие дозы этого компонента, подавлял в кишечнике воспаления, позитивно влиял на состав слизи.
Специалисты установили: экстракт граната воздействовал на рецепторы в кишечнике и через них активировал ген NRF2, ответственный за восстановление барьера от чужеродных веществ и подавление воспалений. В настоящее время ученые работают над созданием более безопасных и эффективных аналогов уролитина-А, в изобилии присутствующего в экстракте граната и защищающего от развития рака кишечника, а также болезней, связанных с воспалительными процессами.
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