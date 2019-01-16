Экстракт граната защищает от рака кишечника

Ученые из американского Луисвиллского университета в сотрудничестве с индийскими биологами установили, что гранат содержит вещества, которые подавляют воспаления в кишечнике, а его экстракт сокращает риск возникновения рака этого органа. По словам биологов, микробы кишечника поглощают растительные сигнальные молекулы и преобразуют их в другие вещества, которые могут быть полезны и даже целебны для организма.«Ранее уже было известно, что вещества, присутствующие в мякоти и косточках гранатов, подавляют воспаления. Мы установили, что они также помогают организму восстанавливать барьер между стенками кишечника и остальным телом», - сообщили авторы работы.Ученые утверждают, что гранаты содержат в своем составе уролитина-А – вещество, обладающее мощными антиоксидантными свойствами. Экспериментируя с клетками рака, срезами разных органов и тканей мышей, они выяснили, что экстракт граната, содержащий высокие дозы этого компонента, подавлял в кишечнике воспаления, позитивно влиял на состав слизи.Специалисты установили: экстракт граната воздействовал на рецепторы в кишечнике и через них активировал ген NRF2, ответственный за восстановление барьера от чужеродных веществ и подавление воспалений. В настоящее время ученые работают над созданием более безопасных и эффективных аналогов уролитина-А, в изобилии присутствующего в экстракте граната и защищающего от развития рака кишечника, а также болезней, связанных с воспалительными процессами.