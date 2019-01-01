Специалисты стали на шаг ближе к искоренению ВИЧ

Ученые из Института Пастера в Париже объявили о значительном прорыве в борьбе с ВИЧ. Исследователи утверждают, что они успешно уничтожили клетки, зараженные вирусом, который обычно лечится антиретровирусными препаратами. Препараты не способны полностью удалить вирус из организма, но эксперты нашли способ уничтожения инфицированных резервуарных клеток.«ВИЧ поражает клетки с высокой метаболической активностью и «захватывает» их энергию для размножения, – говорится в пресс-релизе. – Антиретровирусное лечение, используемое сегодня, предназначено для блокирования ВИЧ-инфекции, но не способно устранить вирус из организма, Вирус остается в резервуарах – иммунных клетках, называемых CD4 Т-лимфоцитами. Благодаря ингибиторам метаболической активности специалистам удалось уничтожить эти инфицированные клетки».В заключении говорится, что новое исследование открывает больше возможностей на пути к полной ремиссии больных благодаря устранению резервуарных клеток. Следующим этапом испытаний будет оценка потенциала ингибиторов метаболической активности с участием живых организмов. Теоретически, если вирусная нагрузка достаточно низкая, уничтожение клеток, в которых ВИЧ прячется и черпает энергию, может препятствовать распространению инфекции в организме и, возможно, позволит полностью искоренить ее.