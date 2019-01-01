Специалисты стали на шаг ближе к искоренению ВИЧ
«ВИЧ поражает клетки с высокой метаболической активностью и «захватывает» их энергию для размножения, – говорится в пресс-релизе. – Антиретровирусное лечение, используемое сегодня, предназначено для блокирования ВИЧ-инфекции, но не способно устранить вирус из организма, Вирус остается в резервуарах – иммунных клетках, называемых CD4 Т-лимфоцитами. Благодаря ингибиторам метаболической активности специалистам удалось уничтожить эти инфицированные клетки».
В заключении говорится, что новое исследование открывает больше возможностей на пути к полной ремиссии больных благодаря устранению резервуарных клеток. Следующим этапом испытаний будет оценка потенциала ингибиторов метаболической активности с участием живых организмов. Теоретически, если вирусная нагрузка достаточно низкая, уничтожение клеток, в которых ВИЧ прячется и черпает энергию, может препятствовать распространению инфекции в организме и, возможно, позволит полностью искоренить ее.
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