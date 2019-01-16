Редкое отклонение: женщина не слышит голоса мужчин

У одной китаянки, передает Live Science, развилось необычное расстройство. Она не слышит мужские голоса. Женщина обратилась к врачам после того, как одним утром перестала слышать голос своего бойфренда. Предыдущим вечером она жаловалась на звон в ушах и рвоту.Оказалось, на фоне стресса и нарушения режима сна у женщины развилась редкая форма потери слуха. Она характеризуется потерей способности слышать звуки на низких частотах - пострадали чувствительные клетки в улитке уха. Подобные отклонения могут происходить при развитии сосудистых нарушений, травме или аутоиммунных заболеваниях, затрагивающих внутреннее ухо.Кстати, внутреннее ухо также отвечает за поддержание равновесия и при его повреждениях возможны головокружение, рвота. А именно последняя наблюдалась у китайской пациентки. Если сразу обратиться за врачебной помощью, с нарушением слуха можно справиться. Как правило, используются стероидные препараты в большой дозировке.