"Внутренние часы" защищают женщин от болезней сердца

Ген, руководящий циркадными ритмами тела, по-разному работает у женщин и мужчин. Это может объяснить, почему у женщин снижен риск болезней сердца, пишет Eurek Alert. Данную особенность ученые проанализировали на примере грызунов.Циркадные ритмы регулируют целый набор функций организма, включая кровяное давление и работу сердца в течение дня. У большинства здоровых людей кровяное давление снижается ночью. Если это не происходит, повышается риск болезни сердца. Работа циркадных ритмов опирается на четыре основных белка, влияющих на половину генов в теле, включая гены, необходимые для контроля давления.Ранее было установлено, что у самцов грызунов, лишенных PER1, одного из генов циркадных ритмов, не происходило снижение давления ночью. Это повышало риск сердечно-сосудистых и почечных недугов. В рамках последнего исследования ученые исследовали циркадные ритмы и давление у самок, лишенных гена PER1, в сравнении со здоровой контрольной группой.На рационах с высоким и низким уровнем соли обе группы самок имели стабильные циркадные ритмы. То есть отсутствие гена никак не влияло на здоровые изменения в давлении.