Шоколад помогает против кашля

Шоколад хорошо помогает бороться с симптомами кашля, - с заявлением об это выступила группа специалистов из Университета Халла (Великобритании). Мнение врачей опубликовало издание Daily Mail.«Возможно, это звучит как рассказ от Мэри Поппинс, но как независимый врач, потративший годы на изучение механизма кашля, я могу заверить: доказательства полезности шоколада в использовании против кашля твердые, как батончик с фруктами и орехами», - заявила университетский специалист Алин Морис.Шоколад обладает структурой, благодаря которой продукт обволакивает воспаленные нервные окончания в горле, - тем самым снимается раздражение. Кроме того, шоколад, как считают ученые, обладает тормозящим действием на сами нервные окончания, - он «отключает» сам механизм кашля.В новом исследовании участвовало 163 человека, разделенные на две группы. В одной получали обычные медикаменты, в другой – препараты с добавкой какао. В итоге у испытуемых, принимавших «шоколадное» лекарство, улучшение состояния наблюдалось уже после двух дней приема лекарства, чего не наблюдалось в другой группе. Выяснилось, что шоколад способствует более долгому контакту веществ препаратов с горлом, тем самым повышая эффективность лечения кашля и воспаления.Симптоматично, что и до этого ученые находили доказательства того, что шоколад превосходно помогает против кашля. Так, специалисты Имперского колледжа делали заявление о том, что содержащийся в какао теобромин лучше подавляет кашель, чем кодеин, традиционно используемый в противокашлевых лекарствах.