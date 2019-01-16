Шоколад помогает против кашля
«Возможно, это звучит как рассказ от Мэри Поппинс, но как независимый врач, потративший годы на изучение механизма кашля, я могу заверить: доказательства полезности шоколада в использовании против кашля твердые, как батончик с фруктами и орехами», - заявила университетский специалист Алин Морис.
Шоколад обладает структурой, благодаря которой продукт обволакивает воспаленные нервные окончания в горле, - тем самым снимается раздражение. Кроме того, шоколад, как считают ученые, обладает тормозящим действием на сами нервные окончания, - он «отключает» сам механизм кашля.
В новом исследовании участвовало 163 человека, разделенные на две группы. В одной получали обычные медикаменты, в другой – препараты с добавкой какао. В итоге у испытуемых, принимавших «шоколадное» лекарство, улучшение состояния наблюдалось уже после двух дней приема лекарства, чего не наблюдалось в другой группе. Выяснилось, что шоколад способствует более долгому контакту веществ препаратов с горлом, тем самым повышая эффективность лечения кашля и воспаления.
Симптоматично, что и до этого ученые находили доказательства того, что шоколад превосходно помогает против кашля. Так, специалисты Имперского колледжа делали заявление о том, что содержащийся в какао теобромин лучше подавляет кашель, чем кодеин, традиционно используемый в противокашлевых лекарствах.
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