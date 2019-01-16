Сердечные приступы чаще настигают мужчин

Ученые из Университета Флориды в Гейнсвилле, об исследовании которых пишет American Journal of Physiology, утверждают: мужчины более женщин подвержены гипертонии и сердечным приступам. С этим обстоятельством, по мнению специалистов, связано то, что мужчины живут меньше представительниц слабого пола, причем повсеместно по миру.«Во всех странах мира продолжительность жизни женщин остается выше, чем у мужчин - 73 года против 68 лет. Это связано не только со склонностью мужчин к риску и вредным привычкам, но и с тем, что они чаще умирают от болезней сердца», - констатировали исследователи.Согласно данным исследования, сердечные приступы в среднем настигают мужчин в 3,5 раза чаще, чем женщин, и этот разрыв продолжает расти. По версии ученых, подобное преимущество женщин в плане возникновения сердечных приступов может быть связано с тем, что их организм лучше защищен от негативных последствий, возникающих из-за нарушения естественных биоритмов.По словам исследователей, биоритмы управляют работой внутренних органов, включая сердце. Нарушения в работе ритмов провоцирует развитие тяжелых болезней. Эксперимент с мышами показал, что такая закономерность характерна для мужского организма, - но не для женского. Самки мышей оказались защищены от сбоя в биологических часах, тогда как самцы, напротив, были очень чувствительны к изменениям биоритмов.«Давление растет или падает в зависимости от времени. Как правило, у здорового человека оно чуть выше во время дня и чуть ниже во время ночи. Отсутствие этого снижения, как показывает статистика, особенно характерно для мужчин и связано с повышенными шансами заполучить сердечную недостаточность и умереть в раннем возрасте», - сообщили авторы работы.По их мнению, уязвимость мужчин перед сердечными приступами обусловлена спецификой гена PER1, но эта теория еще нуждается в проверке и дальнейшем исследовании.