Социальные сети влияют на работу мозга

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Социальные сети негативно влияют на работу мозга. Как говорится в опубликованном в Eurek Alert исследовании ученых Мичиганского госуниверситета, лица, страдающие зависимостью от социальных сетей, также, как наркоманы и игроманы, имеют проблемы с принятием решений.В рамках исследования ученые вели наблюдение за 71 добровольцем, оценивая уровень психологической зависимости от Facebook. В частности, испытуемые отвечали на вопросы касательно частоты использования социальной сети, об их эмоциях, если вдруг исчезает доступ к ней, а также о влиянии Facebook на их работу или учебу.Помимо этого, добровольцам предстояло выполнить стандартное психологическое задание на оценку способности принимать решения. Для того, чтобы успешно выполнить задание, требовалось выбрать наиболее выгодную колоду карт. Между тем, чем больше человек зависел от соцсети, тем хуже он мог выполнить задание.Аналогичные результаты наблюдались у людей, страдающих от наркотической и других форм зависимостей.