Социальные сети влияют на работу мозга
В рамках исследования ученые вели наблюдение за 71 добровольцем, оценивая уровень психологической зависимости от Facebook. В частности, испытуемые отвечали на вопросы касательно частоты использования социальной сети, об их эмоциях, если вдруг исчезает доступ к ней, а также о влиянии Facebook на их работу или учебу.
Помимо этого, добровольцам предстояло выполнить стандартное психологическое задание на оценку способности принимать решения. Для того, чтобы успешно выполнить задание, требовалось выбрать наиболее выгодную колоду карт. Между тем, чем больше человек зависел от соцсети, тем хуже он мог выполнить задание.
Аналогичные результаты наблюдались у людей, страдающих от наркотической и других форм зависимостей.
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Добавил student в категорию Неврология
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