7 основных симптомов рака

Научные специалисты из онкологического центра «Макмиллан» в Лондоне назвали 7 основных симптомов рака. По словам медиков, необходимо всегда внимательно прислушиваться к своему организму.

Итак, необходимо обращать внимание на следующие симптомы.

Симптом 1: резкие изменения в работе кишечника или мочевого пузыря.

Симптом 2: непонятное кровотечение, странные выделения.

Симптом 3: утолщение, комок или шишка в области груди или в другом месте.

Симптом 4: затруднения, возникающие при глотании.

Симптом 5: изменения с родинками – они меняют цвет или размер.

Симптом 6:тяжелый кашель, хрипота.

Симптом 7: рана, которая не заживает долгое время.

Ученые рекомендуют проверяться даже при наличии одного слабовыраженного признака из вышеперечисленных. Медики уточняют, что 4 из 10 случаев развития рака можно предотвратить за счет своевременной диагностики.
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Добавил GooDZonE в категорию Онкология

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