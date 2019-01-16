7 основных симптомов рака
Итак, необходимо обращать внимание на следующие симптомы.
Симптом 1: резкие изменения в работе кишечника или мочевого пузыря.
Симптом 2: непонятное кровотечение, странные выделения.
Симптом 3: утолщение, комок или шишка в области груди или в другом месте.
Симптом 4: затруднения, возникающие при глотании.
Симптом 5: изменения с родинками – они меняют цвет или размер.
Симптом 6:тяжелый кашель, хрипота.
Симптом 7: рана, которая не заживает долгое время.
Ученые рекомендуют проверяться даже при наличии одного слабовыраженного признака из вышеперечисленных. Медики уточняют, что 4 из 10 случаев развития рака можно предотвратить за счет своевременной диагностики.
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Добавил GooDZonE в категорию Онкология
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