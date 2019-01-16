Кишечник влияет на психические болезни у женщин

Новое исследование, о котором пишет журнал Gut, свидетельствует: состояние кишечника влияет на психические болезни у женщин. В частности, ученые установили, что женщины с воспалительным заболеванием кишечника (ВЗК) подвержены большему риску возникновения проблем с психикой.«Женщины с воспалительным заболеванием кишечника (ВЗК) подвергаются большему риску развития психического заболевания после родов. На каждые 43 беременности имеется один случай психического заболевания у женщины с ВЗК. Особенно высока у них вероятность развития тревоги и депрессии», - сообщили авторы исследования, сотрудники исследовательского института CHEO, а так же Университета Оттавы (Канада).Специалисты анализировали данные о женщинах, родивших в период с 2002 по 2014 год в Онтарио. Их интересовало, имелся ли у женщин с нездоровым кишечником повышенный риск развития психического заболевания во время беременности и после родов по сравнению с женщинами без болезни кишечника. Результаты показали, что женщины с ВЗК действительно были больше других подвержены психическим болезням – прежде всего, расстройствам настроения, а также зависимости, связанной с употреблением опиоидных веществ.«Женщины с ВЗК сталкиваются с более серьезными проблемами со здоровьем во время беременности и после родов, и это не просто физические проблемы. Важно, чтобы медицинские работники знали об этом повышенном риске психических заболеваний у таких женщин», - отметили специалисты.