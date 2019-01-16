Даже полчаса движений в день помогают прожить дольше

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Если человек заменит хотя бы полчаса сидения на кресле любой разновидностью физической активности, то это поможет снизить риск преждевременной смерти на 35%. К такому выводу пришли исследователи из Колумбийского университета.Отказ от хотя бы получаса в сидячем положении в пользу любой разновидности физической активности в день уменьшает риск преждевременной смерти более чем на треть, как показало исследование американских учёных. Они утверждают, что низкоинтенсивная физическая активность снижает опасность раннего ухода из жизни на 17%, что является статистически существенным, а средняя по интенсивности или высокая степень физической активности уменьшает эту опасность на целых 35%. Даже короткие минутные отрезки физической активности продлевают жизнь человека, как показывают наблюдения.По мнению авторов исследования, это опровергает популярную мантру всех любителей интенсивных физических нагрузок о том, что без боли результатов не добиться. Оказывается, человек не должен подвергать себя постоянным и изматывающим тренировкам для того, чтобы существенно укрепить здоровье - для этого вполне достаточно не очень продолжительных и не очень интенсивных нагрузок. Следовательно, люди не должны оправдывать свой отказ от спорта тем, что у них нет на это времени или сил.Наблюдения показали, что взрослые люди, которые сидят более часа подряд без существенных движений, обладают большим риском смерти, чем те, кто сидит аналогичное количество времени, но с короткими промежутками. Другими словами, человеку нужно делать эти перерывы хотя бы каждые полчаса, чтобы вставать хоть на минуту. При этом не требуется пробегать несколько километров или поднимать штангу, достаточно просто пройтись по коридору и размяться, для того, чтобы снова вернуться на рабочее место.