Медики назвали лучший возраст для первых родов

В этом возрасте наименьший риск осложнений.Учёные рассказали, в каком возрасте женщинам лучше всего обзаводиться первым ребёнком.По словам специалистов, беременность и роды лучше всего протекают в период с 21 до 35 лет. При этом стоит помнить, что уже в 25 лет в женском организме запускаются процессы старения. К 27 годам количество овуляций у представительниц прекрасного пола может снизиться с 12 до 8. А вот в 35 их вовсе может быть не больше 5 за год. Это существенно снижает шансы на беременность.Также с возрастом женщины накапливают разного рода хронические заболевания. Это может негативно сказать на здоровье малыша. К тому же, если вы не родили первого ребёнка до 28 лет, вам, скорее всего, придётся пережить кесарево сечение. И восстановление после него не будет лёгким и быстрым.Стоит отметить, что в Европе женщины чаще всего предпочитают обзаводиться потомством не раньше 35-40 лет. Европейское общество считает, что в этом возрасте представительницы прекрасного пола лучше всего готовы к рождению ребёнка, как в финансовом, так и в психологическом плане.Однако, согласно статистике, каждая вторая семейная пара в Европе является бесплодной. А у каждой третьей пары рождается малыш с физическими и психическими отклонениями. Однако, стоит помнить, что из всех правил есть исключения. Будьте здоровы и берегите своих родных и близких.