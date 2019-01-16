Существует фактор риска атеросклероза, о котором мы часто забываем

В последнее время много внимания уделяется необходимости физической активности и правильного питания. И то и другое должно укрепить наше здоровье, в том числе сердечно-сосудистое. В пользе тренировок и сбалансированного рациона уже никто не сомневается — люди все плотнее заполняют фитнес-клубы и все чаще интересуются составом блюд.Однако есть один фактор, о котором в последнее время упоминают нечасто. Между тем, он способен внести немалую лепту в благое дело защиты сердца. Мы говорим о сне, точнее, о достаточном количестве сна.На этот раз исследователи из Национального центра сердечно-сосудистых исследований имени Карлоса III (CNIC) в Мадриде изучили данные 3974 банковских сотрудников Испании (мужчины и женщины, средний возраст 46 лет).Все участники в течение 7 дней носили актиграф, маленький прибор, который точно регистрирует время сна и бодрствования. По итогам мониторинга испытуемые были разделены на четыре группы: те, кто спал меньше шести часов; те, кто спал шесть-семь часов; кто набирал семь-восемь часов сна; а также спящие более восьми часов. После этого участники прошли 3D-УЗИ сосудов всего тела и КТ сердца для выявления заболеваний сердца и атеросклероза во всем теле.Сразу скажем, что спать слишком много оказалось, скорее, вредно. Исследование показало, что сон более восьми часов в сутки может быть связан с увеличением атеросклероза, особенно у женщин. Однако этот вред просто терялся на фоне негативных последствий недосыпа.У тех участников, которые спали менее шести часов в сутки, вероятность развития атеросклероза по всему телу была на 27 % выше, чем у тех, кто спал семь-восемь часов. При этом важно было не только количество, но и качество. У тех, кто имел плохое качество сна, вероятность развития атеросклероза была на 34 % выше, чем у испытуемых с хорошим сном. Качество сна определялось тем, как часто человек просыпался ночью, и частотой движений, которая определяется фазой сна.Среди испытуемых с коротким и нарушенным сном было много любителей засыпать с алкоголем. До сих пор многие люди думают, что алкоголь является хорошим стимулятором сна. Между тем, алкоголь хотя и способен быстро усыпить, он также может и быстро нарушить сон. Причем после алкогольного пробуждения сложно снова заснуть или, по крайней мере, заснуть крепко.Досталось и кофеину — его победоносное шествие в качестве напитка от всех болезней приостановилось. По словам исследователей, польза зависит, в первую очередь от того, как быстро человек усваивает кофе. В зависимости от генетики, кофе можно усваивать быстро, и тогда это не повлияет на сон, или — медленно, в этом случае сон и сердечно-сосудистое здоровье под угрозой.Каким же образом недостаток сна влияет на сердце? Предыдущие исследования показали, что недосып повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний за счет увеличения таких факторов риска сердечных заболеваний, как уровень глюкозы, кровяное давление, воспаление и ожирение.