Обнаружен новый биомаркер деменции

Исследователи из Южно-Калифорнийского университета доказали, что протекающие капилляры в мозге предвещают раннее начало болезни Альцгеймера, поскольку сигнализируют о когнитивных нарушениях задолго до того, как появляются токсичные белки — амилоид и тау.Это показало пятилетнее исследование с участием 161 человека пожилого возраста. У испытуемых оценивали память и мыслительные способности с помощью ряда заданий и тестов, в результате которых была рассчитана «балльная оценка клинической деменции». Лица с диагнозами любых других расстройств, которые могли быть причиной когнитивных нарушений, были исключены.Исследователи использовали нейровизуализацию и анализ спинномозговой жидкости для измерения проницаемости или утечки капилляров, обслуживающих гиппокамп мозга, и обнаружили сильную корреляцию между нарушением когнитивных способностей и утечкой. Стало очевидно, что люди с наиболее выраженными проблемами памяти также имеют наибольшую проницаемость в кровеносных сосудах мозга — независимо от того, присутствуют ли в мозге аномальные белки амилоид и тау.Речь идет о повышении проницаемости гемато-энцефалического барьера. В здоровом мозге его клетки очень плотно прилегают друг к другу и тем самым препятствуют попаданию в ткани мозга посторонних клеток, патогенов, металлов и других вредных для здоровья веществ. Но иногда, особенно в процессе старения связи между клетками барьера ослабевают, и кровеносные сосуды становятся проницаемыми.Ранее существовала гипотеза, что именно вследствие такой повышенной проницаемости гемато-энцефалического барьера в мозг проникают вредоносные белки. Теперь же стало ясно, что утечка наблюдается вне зависимости от уровня тау и амилоида. Это может означать одно из двух: либо найден очень ранний признак нейродегенеративных изменений, либо это совершенно отдельный процесс, который может быть даже более точным биомаркером начинающейся деменции, чем наличие известных белков.