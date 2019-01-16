Пластырь сможет защитить от беременности на полгода

Американские ученые решили сделать контрацепцию еще более удобной, создав пластырь с микроиглами, который способен защитить от нежелательной беременности на целый месяц.Микроиглы широко используются в медицине в последние годы – с их помощью осуществляет доставка самых разных лекарственных препаратов. Использование таких систем доставки очень удобно – они безболезненны, а пациент может их прикрепить самостоятельно.Основное действующее вещество пластыря – левоноргестрел, который используется в препаратах для экстренной контрацепции. Из пластыря же лекарство высвобождается медленно, в результате его действия хватает на целый месяц.Контрацептив пока испытали только на крысах – пластырь с 100 микроигл эффективно справился с поставленной задачей и смог поддерживать нужный уровень гормона в крови в течение месяца. Авторы исследования во главе с Марком Прозницем (Mark Prausnitz), однако, отмечают, что целью эксперимента было проконтролировать именно уровень гормона в крови, а не посмотреть, насколько пластырь защищает от беременности.Сейчас ученые занимаются разработкой «человеческой» версии пластыря – она будет содержать больше микроигл и будет действовать в течение полугода.