5 продуктов, опасных при болях в суставах

Около 30% людей однажды сталкиваются с болями суставов, даже если до этого у них не было травм или серьезных заболеваний – с возрастом скелет теряет прочность, а его эластичные связки портятся. Кроме того, боли в суставах могут преследовать тех, кто имеет наследственно слабые сочленения костей, а также спортсменов, работников тяжелого труда, людей с ожирением, сахарным диабетом и другими хроническими заболеваниями. При этом боли в суставах меняют качество жизни, влияют на профессию человека и его карьеру.По мнению медработников, при болях в суставах будет полезно отказаться от некоторых продуктов, которые опасны тем, что способствуют усилению воспалительных процессов.«Если отказаться от опасных продуктов, вызывающих воспаление, и сочетать диету с медикаментозным лечением, а также физиотерапевтическими процедурами, довольно быстро можно вновь вернуться к обычной жизни», -констатировали специалисты.Его употребление особенно опасно при склонности к болям в суставах – алкоголь ухудшает симптоматику и повышает риск развития осложнений.Современные люди потребляют большое количество сахара, а это очень опасная привычка, способствующая повышению концентрации сахара в организме. По словам ученых, сахар в сочетании с белками и жирами, также поступающими с пищей, способен вызывать воспалительные процессы. Если отказаться от сладкого вкуса невозможно, ешьте фрукты: они не только сладкие, но также содержат в себе питательные вещества и антиоксиданты.Многие заменители сахара совершенно не содержат натуральных веществ. Их расщепление и усвоение может содействовать клеточному сбою и провоцировать воспаление, сопровождающееся болевым синдромом.Попробуйте сократить количество молочных продуктов в своем рационе, чтобы понять, связаны ли с ними возникающие в суставах боли. Молочко нередко заставляет суставы болеть, так как способность организма переваривать молоко с возрастом ухудшается. Если после молочной паузы суставная боль уменьшится, значит, молоко для вас в этом плане опасно.Для здоровья суставов важно, чтобы в организме поддерживался водно-соляной баланс. Если злоупотреблять солеными закусками и продуктами готового производства (в них содержание соли неизменно высокое), баланс нарушится. Избыток соли задерживает воду в организме и помогает развиваться артериальной гипертензии, а для суставов все это опасно.