5 продуктов, опасных при болях в суставах
По мнению медработников, при болях в суставах будет полезно отказаться от некоторых продуктов, которые опасны тем, что способствуют усилению воспалительных процессов.
«Если отказаться от опасных продуктов, вызывающих воспаление, и сочетать диету с медикаментозным лечением, а также физиотерапевтическими процедурами, довольно быстро можно вновь вернуться к обычной жизни», -констатировали специалисты.
Алкоголь. Его употребление особенно опасно при склонности к болям в суставах – алкоголь ухудшает симптоматику и повышает риск развития осложнений.
Сахар. Современные люди потребляют большое количество сахара, а это очень опасная привычка, способствующая повышению концентрации сахара в организме. По словам ученых, сахар в сочетании с белками и жирами, также поступающими с пищей, способен вызывать воспалительные процессы. Если отказаться от сладкого вкуса невозможно, ешьте фрукты: они не только сладкие, но также содержат в себе питательные вещества и антиоксиданты.
Подсластители. Многие заменители сахара совершенно не содержат натуральных веществ. Их расщепление и усвоение может содействовать клеточному сбою и провоцировать воспаление, сопровождающееся болевым синдромом.
Молоко. Попробуйте сократить количество молочных продуктов в своем рационе, чтобы понять, связаны ли с ними возникающие в суставах боли. Молочко нередко заставляет суставы болеть, так как способность организма переваривать молоко с возрастом ухудшается. Если после молочной паузы суставная боль уменьшится, значит, молоко для вас в этом плане опасно.
Соль. Для здоровья суставов важно, чтобы в организме поддерживался водно-соляной баланс. Если злоупотреблять солеными закусками и продуктами готового производства (в них содержание соли неизменно высокое), баланс нарушится. Избыток соли задерживает воду в организме и помогает развиваться артериальной гипертензии, а для суставов все это опасно.
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