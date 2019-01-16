Кишечные бактерии способны указать на возраст человека
Далее была использована специальная компьютерная программа, которая может распознавать 95 различных видов кишечных бактерий, и при этом соотносить их количество с возрастом людей. Оказалось, что искусственный интеллект способен определить возраст человека на основе анализа его кишечной микробиоты. При этом погрешность в ответах составила в среднем четыре года.
Выяснилось, что 39 видов бактерий вполне могут служить ориентиром в определении биологического возраста человека. Это связано с тем, что с возрастом в кишечнике число некоторых бактерий (например, Eubacterium hallii) возрастает, а других (к примеру, Bacteroides vulgatus) наоборот – уменьшается.
Кроме того, у детей чаще, чем у пожилых, наблюдаются бактерии вида Campylobacter jejuni, являющиеся возбудителями кампилобактериоза.
В будущем специалисты намерены выяснить, возможно ли по составу кишечных бактерий определить, насколько быстро или медленно стареет человек.
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