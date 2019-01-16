Кишечные бактерии способны указать на возраст человека. В рамках исследования эксперты биотехнологической компании InSilico Medicine (США) изучили более 3600 образцов кишечных бактерий от 1165 здоровых людей из разных стран мира. Участники эксперимента были разделены на три возрастные группы: от 20 до 39 лет, от 40 до 59 лет и от 60 до 90 лет.Далее была использована специальная компьютерная программа, которая может распознавать 95 различных видов кишечных бактерий, и при этом соотносить их количество с возрастом людей. Оказалось, что искусственный интеллект способен определить возраст человека на основе анализа его кишечной микробиоты. При этом погрешность в ответах составила в среднем четыре года.Выяснилось, что 39 видов бактерий вполне могут служить ориентиром в определении биологического возраста человека. Это связано с тем, что с возрастом в кишечнике число некоторых бактерий (например, Eubacterium hallii) возрастает, а других (к примеру, Bacteroides vulgatus) наоборот – уменьшается.Кроме того, у детей чаще, чем у пожилых, наблюдаются бактерии вида Campylobacter jejuni, являющиеся возбудителями кампилобактериоза.В будущем специалисты намерены выяснить, возможно ли по составу кишечных бактерий определить, насколько быстро или медленно стареет человек.