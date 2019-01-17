Кормление малыша из бутылочки определит, станет он левшой, или нет
Метаанализ включил в себя результаты семи национальных обследований в пяти странах мира, хватившие порядка 60 тысяч матерей и их детей. Как оказалось, среди малышей, которых кормили из бутылочки, намного больше левшей. Между тем каждый последующий месяц кормления снижал вероятность того, что ребенок станет левшой.
Помимо этого, у одного из пяти маленьких левшей, которых кормили из бутылочки, кормление грудью длилось менее полугода.
По мнению ученых, именно первые девять месяцев жизни малыша являются важными для формирования признака преобладающей руки. Дело в том, что в этот временной отрезок происходит один из ключевых этапов латерализации мозга, когда различные психические функции связываются с левым или правым полушариями. Вполне возможно, что кормление грудью также влияет на эти процессы.
Примечательно, что наибольшие шансы стать левшами имеют близнецы и недоношенные дети, которых также часто кормят из бутылочки.
Между тем ученые отмечают, что кормление из бутылочки не является 100% фактором, влияющим на признак преобладающей руки. Так, данный признак может быть обусловлен и генетическими факторами.
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