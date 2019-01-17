Кормление малыша из бутылочки определит, станет он левшой, или нет

Ученые из Университета Вашингтона нашли неожиданную взаимосвязь между кормлением малыша и формированием признака преобладающей руки.Метаанализ включил в себя результаты семи национальных обследований в пяти странах мира, хватившие порядка 60 тысяч матерей и их детей. Как оказалось, среди малышей, которых кормили из бутылочки, намного больше левшей. Между тем каждый последующий месяц кормления снижал вероятность того, что ребенок станет левшой.Помимо этого, у одного из пяти маленьких левшей, которых кормили из бутылочки, кормление грудью длилось менее полугода.По мнению ученых, именно первые девять месяцев жизни малыша являются важными для формирования признака преобладающей руки. Дело в том, что в этот временной отрезок происходит один из ключевых этапов латерализации мозга, когда различные психические функции связываются с левым или правым полушариями. Вполне возможно, что кормление грудью также влияет на эти процессы.Примечательно, что наибольшие шансы стать левшами имеют близнецы и недоношенные дети, которых также часто кормят из бутылочки.Между тем ученые отмечают, что кормление из бутылочки не является 100% фактором, влияющим на признак преобладающей руки. Так, данный признак может быть обусловлен и генетическими факторами.