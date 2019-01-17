Названы продукты, которые вредно есть холодными

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Это вредно для здоровья.Если вам кажется, что дела важнее, и тратить время на разогрев еды не обязательно, узнайте, что думают по этому поводу врачи. По их словам, еда, употребляемая холодной, может тормозить обмен веществ и вызывать ожирение.Специалисты рассказали о продуктах, которые лучше не есть холодными.Мясо. Многие едят мясо холодным после того, как оно было приготовлено накануне. Но эксперты в области питания утверждают: мясо, употребляемое холодным, замедляет и портит пищеварение – этот продукт и без того тяжел для желудка.«Холодное блюдо, насыщенное белками животного происхождения, не сможет полностью перевариться в желудке, и будет отправлено в тонкий кишечник. Задача тонкого кишечника заключается в расщеплении углеводов, но она окажется невыполнимой, так как из холодной белковой пищи в тонкий кишечник поступают бактерии, препятствующие его нормальному функционированию», - поделилась мнением врач-терапевт Гульнара Тарханова.Холодная вода. По словам Тархановой, лучше раз и навсегда отказаться от привычки запивать пищу холодной водой или другими холодными напитками. Особенно, если в еде содержится жир. Холодная жидкость в таком случае искусственно создает среду, в которой жир застывает. Это тормозит и нарушает здоровые процессы пищеварения.Жирные блюда. В идеале после употребления жирных продуктов и блюд организму нужно давать отдых и устраивать что-то вроде разгрузочных дней. Но если отказаться от такой еды невозможно, ее лучше все же разогревать. Пища с весомым с содержанием жира, употребляемая в холодном виде, может стать причиной тяжести в желудке, сильны колик и кишечной непроходимости.Супы. Конечно, есть специальные холодные летние супы. Но речь не о них. Традиционно в нашей кухне супы имеют жирную составляющую – мясо или масло. Чем наваристее такой суп, тем опаснее его есть не разогретым – по той же причине, что и жирные блюда, о которых речь шла выше.