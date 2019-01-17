Диетологи подсказали, как "сбросить" 5 кг за неделю

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Одним из фаворитов среди тех, кто борется с лишним весом, является смузи-диета.В целом, использование фруктовых или овощных коктейлей в период похудения является популярной практикой, к тому же, такие смеси обеспечивают организм всеми необходимыми витаминами. Если же использовать только смузи-диету от 3 дней до 4 недель, можно заметить результаты более качественные.Овощи и фрукты богатые на кислород и клетчатку, и именно они помогают сжигать лишние жиры. Этот напиток можно готовить из любимых фруктов и овощей и даже из продуктов, которые в чистом виде могут вам не нравиться.Смузи – это не напиток, а еда. В одном стакане такой смеси 150-200 килокалорий. Несмотря на то, что смузи содержит много витаминов, то организм не будет страдать от истощения во время диет. А для более убедительного эффекта стоит приложить усилия и ограничить свой рацион употреблением только овощных смузи, ведь в фруктах много сахара.Диета на основе смузи противопоказана в период беременности, грудного вскармливания кормления и детям до 18 лет. Также нельзя бороться с избыточным весом путем смузи-диеты тем, кто имеет проблемы с желудочно-кишечным трактом, почками, печенью. Лучше всего будет посоветоваться с терапевтом или диетологом и учесть пожелания этих врачей.Овсяная каша на воде, без соли и сахара. Свежие фрукты и свежий яблочный сок. Через несколько часов нужно выпить холодный травяной чай.Овощной смузи, который готовим из половинки огурца, помидора, сельдерея. Добавить три ложки натурального йогурта, зеленый лук и соль. До употребления напитка можно съесть 100 г отварной телятины.Смешать в блендере стакан апельсинового сока, небольшой кусочек свежего имбиря, полстакана йогурта или кефира, чайную ложку меда. Добавить лед.Стоит помнить, что все должно быть постепенно: сначала можно добавить в меню разваренные овощи, на следующий день – соте или овощное рагу. Далее организм начинает привыкать к нормальной пищи, поэтому можно возвращаться к повседневному рациону.