Названа специя, "убивающая" раковые клетки

Куркумин обладает способностью угнетать активность опухолевых клеток.Куркумин – это главное вещество известной всем пряности куркумы. Ученые из нескольких американских вузов смогли разработать технологию, позволяющую использовать куркумин для уничтожения раковых клеток.То, что куркумин обладает способностью угнетать активность опухолевых клеток, показывали и предварительные исследования. Однако данная субстанция не растворяется в воде, что делало невозможным ее использование в качестве лекарственного компонента. По словам ученого Сантоша Мисра из Иллинойсского университета в Урабане-Шампейне (один из участников проекта), если лекарство не растворяться в воде, оно не пройдет через кровоток, что сделает его совершенно бесполезным.Но ученые все же нашли способ растворить куркумин, чтобы течение крови смогло доставить его к злокачественной опухоли и уничтожить ее клетки.Исследователи придумали соединить куркумин с молекулами платины – она, как выяснилось, не только растворяет куркумин, но и сама обладает терапевтичеким эффектом в отношении различных типов рака (в частности, рака груди и меланомы).«Комбинация куркумина с платиной молочной железы уничтожает ДНК раковых клеток, при этом куркумин подавляет сигнальный путь STAT3, позволяющий активироваться раковым клеткам», - сообщили специалисты.В ходе своих изысканий ученые поместили куркумин внутрь макроциклической молекулы кукурбитурила, способной принимать различные формы и растворяется в воде. Куркумин при этом усиливает лечебное действие платины, пояснили эксперты.