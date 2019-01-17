Зуб мудрости способен вызывать рассасывание челюсти

27-летняя британка Анна Берман оказалась героиней публикации в The Daily Mail из-за своего необычного случая. У молодой женщины была обнаружена патология, едва не лишившая ее челюстной кости.Анна Берман посетила стоматолога, и тот отправил пациентку на рентген. Когда снимок был сделан, на нем обнаружили то, чего ни врач, ни сама Анна не ожидали увидеть. Оказалось, что с правой стороны в нижней челюсти располагалась большая киста размером примерно с абрикос.Примечательно, что женщина обратилась к стоматологу вовсе не из-за кисты – несмотря на крупность образования, Анна ее не ощущала и не догадывалась о ее существовании.«Я и понятия не имела о ней - киста не болела и никак меня беспокоила», - рассказала Берман.По мнению врача, киста в челюсти его пациентки роста несколько лет постепенно и бессимптомно. Она крепилась к коронке еще не прорезавшегося, зуба мудрости и давила на костную ткань – в результате началось рассасывание кости (резорбция). Челюстная кость стала такой хрупкой, что могла сломаться от более-менее сильного укуса.Британка перенесла две операции с перерывом в год. Злосчастную кисту и коронку зуба мудрости полностью удалили, а в челюстную кость пациентки имплантировали искусственный биоразлагаемый материал, способствующий восстановлению костной ткани. Героиня истории призвала не лениться посещать стоматологов для профосмотров, а не только в случае очевидных проблем.